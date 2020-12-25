Состояние Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год

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Состояние Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год

Владелец "Челси" Роман Абрамович вошел в десятку российских миллиардеров, чье состояние увеличилось в 2020 году.

Как сообщает Forbes, Абрамович идет в списке на восьмой позиции. Его состояние за 2020 год выросло на 1,33 миллиарда долларов. На данный момент состояние бизнесмена оценивается в 13,694 млрд долларов.

Отмечается, что состояние Абрамовича выросло благодаря росту цены акций металлургической и горнодобывающей компании "Евраз", в которой бизнесмен владеет долей в 28,8%.

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