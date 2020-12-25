Агент Алабы будет вести переговоры только с пятью клубами

Пини Захави, агент защитника "Баварии" Давида Алабы, занимается поиском нового клуба для своего клиента.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, агент футболиста готов вести переговоры только с пятью клубами - "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Челси".

Напомним, что контракт Алабы с клубом истекает летом 2021 года и игрок отказался от его продления.

В текущем сезоне на счету Алабы один забитый гол в 18 играх.

Читайте также: Оливер Кан считает, что "Бавария" должна смириться с уходом Алабы. | http://soccernews.ru