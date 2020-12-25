Нагельсманн: "Было бы интересно поработать с Роналду"

Наставник "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал, кого из футболистов он хотел бы потренировать.

"Криштиану Роналду, это было бы интересно. На фото мы часто видим парня, который отдыхает на своей яхте. Однако Хедира рассказывал мне о его тренировках, и это впечатляет.

Видимо, он монстр тренировок, первым приходит, последним уходит. При этом он очень дружелюбный парень. Очень впечатляющее сочетание", - приводит слова Нагельсманна Sport Bild.

В этом сезоне Роналду провел 14 игр, забил 16 голов и отдал два ассиста.

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