"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала"
"Спартак" занимается поиском нового тренера на замену Доменико Тедеско.
Как сообщает журналист Николо Скира, московский клуб рассматривает вариант с приглашением экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала" Рафаэля Бенитеса, который в настоящее время возглавляет китайский "Далянь Про".
Напомним, что "Спартак" также проявляет интерес к Леонарду Жардиму. Ранее Роберто Де Дзерби отказал клубу.
Нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет команду летом 2021 года. После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на третьем месте.
Читайте также: Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона. | http://soccernews.ru
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