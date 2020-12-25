"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала"

"Спартак" занимается поиском нового тренера на замену Доменико Тедеско.

Как сообщает журналист Николо Скира, московский клуб рассматривает вариант с приглашением экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала" Рафаэля Бенитеса, который в настоящее время возглавляет китайский "Далянь Про".

Напомним, что "Спартак" также проявляет интерес к Леонарду Жардиму. Ранее Роберто Де Дзерби отказал клубу.

Нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет команду летом 2021 года. После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на третьем месте.

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