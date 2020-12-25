Кьеллини поможет "Ювентусу" в ближайших матчах

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Кьеллини поможет "Ювентусу" в ближайших матчах

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини практически восстановился после повреждения.

Как сообщает Tuttosport, 36-летний игрок сможет принять участие в матче с "Удинезе", который состоится 3 января.

В текущем сезоне из-за частых травм Кьеллини провел всего четыре игры.

После 14 туров "Ювентус" занимает в Серии А шестое место, отставая от лидирующего "Милана" на 10 очков.

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