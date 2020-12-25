Хавбек "Ростова" Хашимото назвал свои любимые блюда

"Ростов" представил список любимых блюд хавбека Кенто Хашимото.

Отметим, что японец выбрал борщ, пельмени, хачапури и блины.

"Кажется, его список кардинально изменился после переезда в Россию", - сказали в пресс-службе клуба.

Любимые блюда Кенто Хашимото

⠀⠀⠀⠀

Кажется, его список кардинально изменился после переезда в Россию pic.twitter.com/1VNUMPJ2xG — Football Club Rostov (@rostovfc) December 25, 2020

Хашимото перебрался в "Ростов" минувшим летом. На его счету 5 голов в 14 играх.

Читайте также: Бывший нападающий "Ростова" Шомуродов стал отцом. | http://soccernews.ru