Хавбек "Ростова" Хашимото назвал свои любимые блюда

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Хавбек "Ростова" Хашимото назвал свои любимые блюда

"Ростов" представил список любимых блюд хавбека Кенто Хашимото.

Отметим, что японец выбрал борщ, пельмени, хачапури и блины.

"Кажется, его список кардинально изменился после переезда в Россию", - сказали в пресс-службе клуба.

Хашимото перебрался в "Ростов" минувшим летом. На его счету 5 голов в 14 играх.

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