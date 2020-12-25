Диего Алвес - лидер по пропущенным от Месси голам

Бразильский вратарь Диего Алвес является лидером по пропущенным голам среди голкиперов, которые пропускали от капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Алвес, который в Испании выступал за "Альмерию" и "Валенсию", пропустил от аргентинца 21 гол. В тройке по этому показателю также Горка Ираисос (19) и Икер Касильяс (17).

Напомним, что ранее Месси забил 644-й гол в составе "Барселоны". В ближайшее время все вратари, пропустившие от Месси, получат в подарок пиво.

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