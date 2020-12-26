"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Фиорентины"

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"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Фиорентины"

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

По сведениям La Nazione, лондонский клуб уже сделал запрос о трансфере 23-летнего серба. Отмечается, что "шпоры" готовы заплатить за игрока около 25 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне на счету Миленковича два гола и один ассист в 16 играх.

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