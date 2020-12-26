Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ

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Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ

Sky Sports представил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.

Отметим, что лучшим трансфером выбрали переход Криштиану Роналду из лиссабонского "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" за 13 миллионов евро. В топ-3 также вошли трансфер Тьерри Анри в "Арсенал" и переход Эрика Кантона в "МЮ".

Топ-10 лучших трансферов в истории АПЛ (с момента основания лиги в 1992 году):

1. Криштиану Роналду из "Спортинга" в "МЮ" в 2003 году

2. Тьерри Анри из "Ювентуса" в "Арсенал" в 1999-м

3. Эрик Кантона из "Лидса" в "МЮ" в 1992-м

4. Фрэнк Лэмпард из "Вест Хэма" в "Челси" в 2001-м

5. Рой Кин из "Ноттингем Форест" в "МЮ" в 1993-м

6. Дидье Дрогба из "Марселя" в "Челси" в 2004-м

7. Сол Кэмпбелл из "Тоттенхэма" в "Арсенал" в 2001-м

8. Уэйн Руни из "Эвертона" в "МЮ" в 2004-м

9. Венсан Компани из "Гамбурга" в "Манчестер Сити" в 2008-м

10. Алан Ширер из "Блэкберна" в "Ньюкасл" в 1996-м.

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