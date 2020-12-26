Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ
Sky Sports представил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.
Отметим, что лучшим трансфером выбрали переход Криштиану Роналду из лиссабонского "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" за 13 миллионов евро. В топ-3 также вошли трансфер Тьерри Анри в "Арсенал" и переход Эрика Кантона в "МЮ".
Топ-10 лучших трансферов в истории АПЛ (с момента основания лиги в 1992 году):
1. Криштиану Роналду из "Спортинга" в "МЮ" в 2003 году
2. Тьерри Анри из "Ювентуса" в "Арсенал" в 1999-м
3. Эрик Кантона из "Лидса" в "МЮ" в 1992-м
4. Фрэнк Лэмпард из "Вест Хэма" в "Челси" в 2001-м
5. Рой Кин из "Ноттингем Форест" в "МЮ" в 1993-м
6. Дидье Дрогба из "Марселя" в "Челси" в 2004-м
7. Сол Кэмпбелл из "Тоттенхэма" в "Арсенал" в 2001-м
8. Уэйн Руни из "Эвертона" в "МЮ" в 2004-м
9. Венсан Компани из "Гамбурга" в "Манчестер Сити" в 2008-м
10. Алан Ширер из "Блэкберна" в "Ньюкасл" в 1996-м.
Читайте также: Убытки в 100 млн евро и создание Суперлиги: Флорентино Перес подвел "реальные" итоги 2020 года. | http://soccernews.ru
главное
-
Состояние Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год
-
РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
Лента новостей
-
Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ
-
Калиниченко: "Спартак" убивали в матче с "Сочи"
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Фиорентины"
-
Хамес не поможет "Эвертону" в матче с "Манчестер Сити"
-
Диего Алвес - лидер по пропущенным от Месси голам
-
"Хетафе" намерен арендовать хавбеков "Реала" и "Барселоны"
-
Экс-игрок "Барселоны" Кркич близок к возвращению в Европу
-
Хавбек "Ростова" Хашимото назвал свои любимые блюда
-
Кьеллини поможет "Ювентусу" в ближайших матчах
-
"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала"
-
1
Нагельсманн: "Было бы интересно поработать с Роналду"
-
Аршавин рассказал, почему летом "Зенит" не отпустил Азмуна в Европу
-
Агент Алабы будет вести переговоры только с пятью клубами
-
Состояние Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год
-
Корнеев вошел в тренерский штаб "Краснодара"
-
"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста
-
"Локомотиву" не нужен Асхабадзе
-
Депутат Хинштейн высказался об интимном видео Дзюбы
-
РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков
-
Жене Тарасова приходится массировать футболисту ноги и называть его господином из-за проигрыша в настольную игру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18