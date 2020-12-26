Кутепов высказался о своей игре в нападении
Защитник "Спартака" Илья Кутепов оценил свою игру в нападении.
"О том, что меня ставят в атаку, я узнал прямо во время игры с "Ротором". Было немного неожиданно, однако тут скорее не я должен был адаптироваться, а команда к моей новой роли. Для них это было большим шоком.
Ощущения непонятные - все равно позиция не моя, сразу перестроиться невозможно. С нашими форвардами об этом не разговаривал. Они же чувствуют конкуренцию, так что общаться на эту тему со мной не будут, ха-ха. Думаю, меня больше не будут ставить в атаку - скорее, это была вынужденная мера", - заявил Кутепов.
В текущем сезоне Кутепов провел 10 матчей, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: Соболев прокомментировал использование защитника Кутепова в нападении "Спартака". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 декабря
-
"Арсенал" нацелился на еще одного игрока "Реала"
-
1
Калиниченко - о видео Дзюбы и Азмуна: "Внутри команды это нормально. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку"
-
Кутепов высказался о своей игре в нападении
-
Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ
-
Калиниченко: "Спартак" убивали в матче с "Сочи"
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Фиорентины"
-
Хамес не поможет "Эвертону" в матче с "Манчестер Сити"
-
Диего Алвес - лидер по пропущенным от Месси голам
-
"Хетафе" намерен арендовать хавбеков "Реала" и "Барселоны"
-
Экс-игрок "Барселоны" Кркич близок к возвращению в Европу
-
Хавбек "Ростова" Хашимото назвал свои любимые блюда
-
Кьеллини поможет "Ювентусу" в ближайших матчах
-
"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала"
-
1
Нагельсманн: "Было бы интересно поработать с Роналду"
-
Аршавин рассказал, почему летом "Зенит" не отпустил Азмуна в Европу
-
Агент Алабы будет вести переговоры только с пятью клубами
-
Состояние Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год
-
Корнеев вошел в тренерский штаб "Краснодара"
-
"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста