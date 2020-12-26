Кутепов высказался о своей игре в нападении

Защитник "Спартака" Илья Кутепов оценил свою игру в нападении.

"О том, что меня ставят в атаку, я узнал прямо во время игры с "Ротором". Было немного неожиданно, однако тут скорее не я должен был адаптироваться, а команда к моей новой роли. Для них это было большим шоком.

Ощущения непонятные - все равно позиция не моя, сразу перестроиться невозможно. С нашими форвардами об этом не разговаривал. Они же чувствуют конкуренцию, так что общаться на эту тему со мной не будут, ха-ха. Думаю, меня больше не будут ставить в атаку - скорее, это была вынужденная мера", - заявил Кутепов.

В текущем сезоне Кутепов провел 10 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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