Калиниченко - о видео Дзюбы и Азмуна: "Внутри команды это нормально. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку"

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о видео с участием игроков "Зенита" Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, на котором они имитировали секс.

"Футбольный коллектив выходит за рамки нормального восприятия, нормального коллектива, даже офисного. Там бывают разные шутки. За такую одну шутку Дзюбу с Азмуном немножко не поняли везде. Внутри команды это нормально. Просто это все должно оставаться в команде. Когда это выходи наружу, то сразу начинаются вопросы морали и этики. А там нету морали и этики. Там просто такая атмосфера в команде.

Случиться может все что угодно. Моцарт мне когда-то нассал в душевую. Стоим мы, рядом кабинки, стоим после матча, моемся, он взял мне в кабинку нассал. Тут заходит Григорьич покойный, Федотов: "Калина, твою, сходи в туалет поссы". А я как ему объясню, что это эта падла толстая нассала?" - рассказал Калиниченко.

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