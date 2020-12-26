"Арсенал" нацелился на еще одного игрока "Реала"

"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Реала" Родриго Гоэсу.

По сведениям El Confidencial, "канониры" рассматривают вариант с арендой 19-летнего бразильца в зимнее трансферное окно. Не исключено, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, "Реал" может пойти на полноценную продажу игрока.

Отметим, что трансферная стоимость Родриго оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Родриго один гол и пять ассистов в 17 играх.

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