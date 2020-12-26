Официально: Доменек возглавил "Нант"

Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек возглавил "Нант".

Как сообщает сайт клуба, с 68-летним тренером было заключено соглашение до конца текущего сезона.

Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. Тренер также известен по работе в "Лионе" и "Бретани".

После 17 туров "Нант" занимает в Лиге 1 16-е место, имея в активе 15 очков.

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