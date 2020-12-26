Дасаев выбрал лучшего голкипера РПЛ в 2020 году

Экс-голкипер СССР Ринат Дасаев назвал лучшего вратаря РПЛ в уходящем году.

"Стоит отметить Акинфеева, Сафонова и Максименко. Однако лучшим выберу Матвея, так как он хорошо прибавил в 2020 году и может рассчитывать на самое хорошее продолжение карьеры", - приводит слова Дасаева "Чемпионат".

В этом сезоне 21-летний вратарь провел 20 игр, из них в 4 он отстоял на ноль.

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