Клопп назвал единственную причину, по которой игроки могут покинуть "Ливерпуль"

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Клопп назвал единственную причину, по которой игроки могут покинуть "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался, почему футболисты могут покинуть клуб.

"Мы все можем искать что-то новое, если захотим, однако для меня единственная причина для ухода из "Ливерпуля" - это непогода. Разве есть другие причины? "Ливерпуль" - один из сильнейших клубов мира. Мы выплачиваем им хорошие зарплаты, у нас великолепный стадион с потрясающими фанатами. Наш цвет - красный, а это лучший цвет. Так какие есть причины?" - заявил Клопп.

Отметим, что интервью связано с последними слухами о возможном уходе Садио Мане и Мохамеда Салаха.

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