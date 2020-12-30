Рыжиков - лидер сезона РПЛ по количеству сейвов
Голкипер "Тамбова" Сергей Рыжиков является лидером текущего сезона РПЛ по количеству спасений.
Как сообщает твиттер клуба, в этом розыгрыше чемпионата 40-летний вратарь совершил 88 сейвов.
Отметим, что Рыжиков сыграл 18 матчей, из них в четырех отстоял на ноль. При этом процент отраженных ударов составил 77 процентов.
После 19 туров "Тамбов" идет в РПЛ на последней позиции.
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