Смородская будет выдвигаться на пост президента ФНЛ

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская выдвинула свою кандидатуру на пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Как сообщает "Р-Спорт", Смородская уже подала необходимые документы для участия в выборах. Напомним, что её соперником будет экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус.

Напомним, что Смородская была президентом "железнодорожников" с 2010 по 2016 год.

Ранее пост главы ФНЛ занимал Игорь Ефремов. Выборы запланированы на 25 февраля.

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