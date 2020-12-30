Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях
Ассоциация футболистов Италии (AIC) назвала претендентов в ряде номинаций по итогам сезона Серии А 2019/20.
Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Самир Ханданович ("Интер"), Войцех Щесны ("Ювентус").
Лучший защитник: Франческо Ачерби ("Лацио"), Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (оба - "Ювентус"), Стефан де Врей ("Интер"), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба - "Наполи"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ханс Хатебур, Робин Гозенс ("Аталанта").
Лучший полузащитник: Софьян Амрабат ("Верона", сейчас - "Фиорентина"), Николо Барелла ("Интер"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Миралем Пьянич ("Ювентус", сейчас - "Барселона"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Мануэль Локателли ("Сассуоло"), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба - "Лацио"), Деян Кулусевски ("Парма", сейчас - "Ювентус").
Лучший нападающий: Златан Ибрагимович ("Милан"), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Ромелу Лукаку ("Интер").
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"), Симоне Индзаги ("Лацио").
Лучший клуб: "Аталанта", "Ювентус", "Лацио".
Лучший арбитр: Джанпаоло Кальварезе, Даниэле Орсато, Джанлука Рокки.
Отметим, что победителей определят в ходе голосования футболистов, а также жюри, включающего тренеров, арбитров и журналистов.
Читайте также: Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Красножан стал главным тренером женской сборной России
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Норвича"
-
Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Гранаде"
-
Черышев-старший: "Денис доволен тем, где он сейчас находится"
-
Смородская будет выдвигаться на пост президента ФНЛ
-
Рыжиков - лидер сезона РПЛ по количеству сейвов
-
Балотелли забил уже через 4 минуты после своего дебюта за "Монцу"
-
Джикия признался, что не знает всех правил футбола
-
Филиппо Индзаги назвал лучшего тренера и нападающего 2020 года
-
Опубликован календарь на 20-23 туры РПЛ
-
Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом
-
Коста попрощался с "Атлетико"
-
В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году
-
The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса
-
«Спартак» не будет проводить контрольные матчи на первом сборе в Дубае
-
РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021
-
"Аталанта" усилилась защитником сборной Дании
-
3
Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера
-
Болельщики "Лацио" выбрали игрока года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17