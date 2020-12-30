Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях

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Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях

Ассоциация футболистов Италии (AIC) назвала претендентов в ряде номинаций по итогам сезона Серии А 2019/20.

Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Самир Ханданович ("Интер"), Войцех Щесны ("Ювентус").

Лучший защитник: Франческо Ачерби ("Лацио"),  Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (оба - "Ювентус"), Стефан де Врей ("Интер"), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба - "Наполи"), Тео Эрнандес ("Милан"), Ханс Хатебур, Робин Гозенс ("Аталанта").

Лучший полузащитник: Софьян Амрабат ("Верона", сейчас - "Фиорентина"), Николо Барелла ("Интер"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Миралем Пьянич ("Ювентус", сейчас - "Барселона"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Мануэль Локателли ("Сассуоло"), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба - "Лацио"), Деян Кулусевски ("Парма", сейчас - "Ювентус").

Лучший нападающий: Златан Ибрагимович ("Милан"), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Ромелу Лукаку ("Интер").

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"), Симоне Индзаги ("Лацио").

Лучший клуб: "Аталанта", "Ювентус", "Лацио".

Лучший арбитр: Джанпаоло Кальварезе, Даниэле Орсато, Джанлука Рокки.

Отметим, что победителей определят в ходе голосования футболистов, а также жюри, включающего тренеров, арбитров и журналистов.  

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