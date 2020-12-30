"Барселона" продлит контракт с Пучем и не отдаст игрока в аренду зимой

"Барселона" определилась с будущим хавбека Рики Пуча.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, каталонцы намерены активировать опцию продления контракта с игроком до 2023 года.

Кроме того, "Барса" не собирается отдавать Пуча в аренду в зимнее трансферное окно. Напомним, что в услугах игрока заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне Пуч принял участие в пяти матчах, но результативными действиями не отличился.

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