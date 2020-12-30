"Вильярреал" объявил о подписании хавбека "Уотфорда"

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"Вильярреал" объявил о подписании хавбека "Уотфорда"

Хавбек "Уотфорда" Этьен Капу стал игроком "Вильярреала".

Как сообщает сайт испанского клуба, с 32-летним французом был заключен контракт до 2023 года.

Капу выступал за "Уотфорд" с 2015 года. До этого он также играл в составе "Тоттенхэма" и "Тулузы".

В текущем сезоне Капу провел 11 матчей, но результативными действиями не отличился.

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