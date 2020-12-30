Роналду высказался о матчах без болельщиков

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Роналду высказался о матчах без болельщиков

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как он относится к матчам без болельщиков.

"Мне нравится играть при пустых трибунах. Это как прийти в цирк и не увидеть клоунов", - приводит слова Роналду The Associated Press.

В текущем сезоне 35-летний португалец провел 14 матчей, в которых отметился 16 голами и двумя ассистами.

После 14 туров "Ювентус" занимает в Серии А шестое место.

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