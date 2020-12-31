Хавбек "Барселоны" намерен сменить клуб в январе

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Хавбек "Барселоны" намерен сменить клуб в январе

Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья близок к уходу из клуба.

По сведениям RAC1, 22-летний испанец намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно, так как хочет получать больше игрового времени.

Ранее сообщалось, что в услугах Аленьи заинтересованы "Хетафе" и еще несколько иностранных клубов.

В этом сезоне Аленья принял участие всего в пяти матчах.

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