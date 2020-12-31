Один из лидеров "Байера" мечтает перебраться в АПЛ

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Один из лидеров "Байера" мечтает перебраться в АПЛ

Вингер "Байера" Леон Бэйли хочет продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, из-за своего желания игрок подписал соглашение с агентством Unique Sports Management, которое представляет интересы нескольких известных футболистов АПЛ.

Отмечается, что 23-летним футболистом интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон". Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Бэйли 9 голов и 6 ассистов в 18 матчах.

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