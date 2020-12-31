Один из лидеров "Байера" мечтает перебраться в АПЛ
Вингер "Байера" Леон Бэйли хочет продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Daily Mail, из-за своего желания игрок подписал соглашение с агентством Unique Sports Management, которое представляет интересы нескольких известных футболистов АПЛ.
Отмечается, что 23-летним футболистом интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон". Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Бэйли 9 голов и 6 ассистов в 18 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20