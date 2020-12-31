"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"

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"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"

В рамках 16-го тура АПЛ "Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом".

Мерсисайдцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая "МЮ" на 3 очка.

"Ньюкасл" - "Ливерпуль" 0:0

"Ньюкасл": Дарлоу, Йедлин, Фернандес, Кларк, Ритчи (Льюис, 86), Лонгстафф, Хэйден, Мерфи (Альмирон, 67), Шер, Уилсон, Жоэлинтон.

"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Вейналдум, 68), Милнер (Тиаго Алькантара, 73), Салах (Шакири, 90), Хендерсон, Мане, Фирмино.

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