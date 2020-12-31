Клопп прокомментировал результат матча с "Ньюкаслом"

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Клопп прокомментировал результат матча с "Ньюкаслом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Ньюкаслом" (0:0).

"В АПЛ играют только хорошие команды. У нас были прекрасные моменты для гола. Соперники сильны, и такое случается регулярно. Можно подумать, что мне не нужно хвалить команду после потери очков, однако мне игра понравилась. Можем ли мы играть лучше? Да, но и в этой игре мы сделали более чем достаточно для победы.

По моему, мы имели четыре стопроцентных момента. Бывало мы обыгрывали "Ньюкасл" и при меньшем числе голевых моментов. Сегодня у нас не вышло, однако мы принимаем такой итог. Я доволен увиденным.

Игроки расстроены, и это нормально, но дело не в их игре. и это нормально, но дело не в их игре. На этом фундаменте мы можем что-то строить в следующие недели, месяцы. Отличная игра, но не тот результат, на который мы рассчитывали", - приводит слова Клоппа ВВС.

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