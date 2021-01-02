СМИ узнали детали контракта между Алабой и "Реалом"

Теги реал мадриддавид алабабавария мюнхен

СМИ узнали детали контракта между Алабой и "Реалом"

"Реал" согласовал детали контракта с защитником "Баварии" Давидом Алабой.

По сведениям Marca, футболист подпишет с мадридским клубом контракт на четыре года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, что летом 2021 года у Алабы истекает соглашение с "Баварией" и он покинет клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Алабы один гол в 18 матчах.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ

"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов