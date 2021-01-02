СМИ узнали детали контракта между Алабой и "Реалом"
"Реал" согласовал детали контракта с защитником "Баварии" Давидом Алабой.
По сведениям Marca, футболист подпишет с мадридским клубом контракт на четыре года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.
Напомним, что летом 2021 года у Алабы истекает соглашение с "Баварией" и он покинет клуб в качестве свободного агента.
В текущем сезоне на счету Алабы один гол в 18 матчах.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы. | http://soccernews.ru
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|Осасуна
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|15
|Реал Вальядолид
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|20
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|17
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|20
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