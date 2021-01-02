СМИ узнали детали контракта между Алабой и "Реалом"

"Реал" согласовал детали контракта с защитником "Баварии" Давидом Алабой.

По сведениям Marca, футболист подпишет с мадридским клубом контракт на четыре года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, что летом 2021 года у Алабы истекает соглашение с "Баварией" и он покинет клуб в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Алабы один гол в 18 матчах.

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