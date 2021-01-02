"Байер" уступил "Айнтрахту", "Герта" разгромила "Шальке" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги

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"Байер" уступил "Айнтрахту", "Герта" разгромила "Шальке" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги.

"Арминия" - "Боруссия" М 0:1

Гол: Эмболо, 58 - 0:1

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Пипер, де Медина (Лукоки, 71), Доан, Гебауэр (Ябо, 52), Притль (Майер, 88), Хартель (Шипплок, 71), Клос, Кордова (Кунце, 52).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 85), Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус (Закария, 77), Херрманн (Вольф, 85), Эмболо (Плеа, 64).


"Вердер" - "Унион Берлин" 0:2

Голы: Беккер, 12 - 0:1, Авонийи, 28 - 0:2

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Велькович, 82), Фридль, Аугустинссон (Чонг, 76), Гросс, Битенкур (Мбом, 46), Эггештайн, Шмид (Фюллькруг, 76), Осако (Зельке, 46), Сарджент.

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Хюбнер, Кнохе, Ленц, Фридрих, Андрих, Премель (Грисбек, 76), Ингвартсен, Беккер (Тойхерт, 88), Авонийи (Рюэрсон, 83).  


"Кельн" - "Аугсбург" 0:1

Гол: Яго, 77 - 0:1

"Кельн": Хорн, Чихос (Лимниос, 82), Хорхе Мере, Борнаув, Каттербах (Арокодаре, 87), Вольф, Схири, Озджан (Дрекслер, 82), Реджбечай (Модест, 62), Дуда, Тильманн (Хектор, 61).

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго, Калиджури, Груэсо (Хедира, 90), Штробль, Варгас (Хан, 71), Рихтер (Грегорич, 89), Нидерлехнер.


"Айнтрахт" - "Байер" 2:1

Голы: Амири, 9 - 0:1, Юнес, 22 - 1:1, Тапсоба (аг), 54 - 2:1

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 86), Абраам, Хинтереггер, Ндика, Хасебе, Костич, Соу, Камада (Баркок, 76), Юнес (Кор, 76), Андре Силва.

"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Вайзер (Демирбай, 68), Баумгартлингер, Амири, Виртц (Аларио, 68), Шик, Бэйли, Диаби (Бельараби, 68).


"Хоффенхайм" - "Фрайбург" 1:3

Голы: Сантамария, 7 - 0:1, Грифо (пен), 34 - 0:2, Адамс (аг), 42 - 0:3, Бебу, 58 - 1:3

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Сков, 17), Фогт, Адамс, Сессеньон, Руди (Богарде, 12), Самассеку (Даббур, 76), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 76), Крамарич, Бебу.

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 46), Хефлер, Сантамария (Абраши, 85), Грифо (Шаллаи, 80), Квон Чхан Хун (Хелер, 66), Демирович (Петерсен, 65).


"Герта" - "Шальке" 3:0

Голы: Гендузи, 36 - 1:0, Кордоба, 52 - 2:0, Пионтек, 80 - 3:0

"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 82), Штарк, Альдерете, Платтенхардт (Нетц, 86), Дарида, Тузар, Гендузи, Кордоба (Пионтек, 78), Лукебакио (Миттельштедт, 86), Матеус Кунья (Нганкам, 82).

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Настасич, Кабак, Очипка, Маскарель (Беккер, 58), Шопф, Сердар, Харит (Скрибски, 58; Боздоган, 68), Ут, Хопп (Кутуджу, 81).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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