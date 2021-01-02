"Байер" уступил "Айнтрахту", "Герта" разгромила "Шальке" и другие результаты 14-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги.
"Арминия" - "Боруссия" М 0:1
Гол: Эмболо, 58 - 0:1
"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Пипер, де Медина (Лукоки, 71), Доан, Гебауэр (Ябо, 52), Притль (Майер, 88), Хартель (Шипплок, 71), Клос, Кордова (Кунце, 52).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 85), Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус (Закария, 77), Херрманн (Вольф, 85), Эмболо (Плеа, 64).
"Вердер" - "Унион Берлин" 0:2
Голы: Беккер, 12 - 0:1, Авонийи, 28 - 0:2
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Велькович, 82), Фридль, Аугустинссон (Чонг, 76), Гросс, Битенкур (Мбом, 46), Эггештайн, Шмид (Фюллькруг, 76), Осако (Зельке, 46), Сарджент.
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Хюбнер, Кнохе, Ленц, Фридрих, Андрих, Премель (Грисбек, 76), Ингвартсен, Беккер (Тойхерт, 88), Авонийи (Рюэрсон, 83).
"Кельн" - "Аугсбург" 0:1
Гол: Яго, 77 - 0:1
"Кельн": Хорн, Чихос (Лимниос, 82), Хорхе Мере, Борнаув, Каттербах (Арокодаре, 87), Вольф, Схири, Озджан (Дрекслер, 82), Реджбечай (Модест, 62), Дуда, Тильманн (Хектор, 61).
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго, Калиджури, Груэсо (Хедира, 90), Штробль, Варгас (Хан, 71), Рихтер (Грегорич, 89), Нидерлехнер.
"Айнтрахт" - "Байер" 2:1
Голы: Амири, 9 - 0:1, Юнес, 22 - 1:1, Тапсоба (аг), 54 - 2:1
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 86), Абраам, Хинтереггер, Ндика, Хасебе, Костич, Соу, Камада (Баркок, 76), Юнес (Кор, 76), Андре Силва.
"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Вайзер (Демирбай, 68), Баумгартлингер, Амири, Виртц (Аларио, 68), Шик, Бэйли, Диаби (Бельараби, 68).
"Хоффенхайм" - "Фрайбург" 1:3
Голы: Сантамария, 7 - 0:1, Грифо (пен), 34 - 0:2, Адамс (аг), 42 - 0:3, Бебу, 58 - 1:3
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Сков, 17), Фогт, Адамс, Сессеньон, Руди (Богарде, 12), Самассеку (Даббур, 76), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 76), Крамарич, Бебу.
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Кюблер, 46), Хефлер, Сантамария (Абраши, 85), Грифо (Шаллаи, 80), Квон Чхан Хун (Хелер, 66), Демирович (Петерсен, 65).
"Герта" - "Шальке" 3:0
Голы: Гендузи, 36 - 1:0, Кордоба, 52 - 2:0, Пионтек, 80 - 3:0
"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 82), Штарк, Альдерете, Платтенхардт (Нетц, 86), Дарида, Тузар, Гендузи, Кордоба (Пионтек, 78), Лукебакио (Миттельштедт, 86), Матеус Кунья (Нганкам, 82).
"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Настасич, Кабак, Очипка, Маскарель (Беккер, 58), Шопф, Сердар, Харит (Скрибски, 58; Боздоган, 68), Ут, Хопп (Кутуджу, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20