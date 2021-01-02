"Севилья" сыграла вничью с "Бетисом", "Вильярреал" одолел "Леванте"
Представляем результаты матчей 17-го тура испанской Примеры.
"Вильярреал" - "Леванте" 2:1
Голы: Фер Ниньо, 19 - 1:0, Жерар Морено, 54 - 2:0, Леон, 73 - 2:1
"Вильярреал": Асенхо, Педраса (Коста, 76), Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Тригерос, Мойсес Гомес (Эступиньян, 67), Парехо, Пино (Фойт, 46), Жерар Морено, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 46).
"Леванте": Фернандес, Тоньо (Мирамон, 70), Дуарте, Коке (Де Фрутос, 63), Клерк, Рочина (Мальса, 29), Мелеро (Моралес, 63), Радоя, Сон, Рохер Марти, Дани Гомес (Леон, 70).
"Бетис" - "Севилья" 1:1
Голы: Сусо, 48 - 0:1, Каналес (пен), 53 - 1:1
"Бетис": Браво, Эмерсон, Миранда, Руис, Манди, Лайнес, Каналес (Акуоку, 81), Руибаль (Родри, 89), Родригес, Фекир, Морон (Иглесиас, 84).
"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Оливер Торрес (Эн-Несири, 46), Гудель, Окампос (Алеиш Видаль, 90), Жордан (Оскар Родригес, 77), Сусо (Мунир, 77), де Йонг (Ракитич, 46).
"Хетафе" - "Вальядолид" 0:1
Гол: Вейсман, 37 - 0:1
"Хетафе": Яньес, Оливера (Патрик, 81), Джене, Суарес, Ньом (Портильо, 46), Максимович (Тимор, 66), Кукурелья, Арамбарри, Кабако, Анхель Родригес, Мата.
"Вальядолид": Масип, Эль-Ямик, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Перес, Кике Перес (Гвардиола, 84), Тони Вилья (Плано, 72), Меса (Санчес, 89), Сан-Эметерио, Жота (Эрвиас, 72), Вейсман (Алькарас, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14