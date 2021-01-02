"Севилья" сыграла вничью с "Бетисом", "Вильярреал" одолел "Леванте"

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"Севилья" сыграла вничью с "Бетисом", "Вильярреал" одолел "Леванте"

Представляем результаты матчей 17-го тура испанской Примеры.

"Вильярреал" - "Леванте" 2:1

Голы: Фер Ниньо, 19 - 1:0, Жерар Морено, 54 - 2:0, Леон, 73 - 2:1

"Вильярреал": Асенхо, Педраса (Коста, 76), Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Тригерос, Мойсес Гомес (Эступиньян, 67), Парехо, Пино (Фойт, 46), Жерар Морено, Фер Ниньо (Чуквуэзе, 46).

"Леванте": Фернандес, Тоньо (Мирамон, 70), Дуарте, Коке (Де Фрутос, 63), Клерк, Рочина (Мальса, 29), Мелеро (Моралес, 63), Радоя, Сон, Рохер Марти, Дани Гомес (Леон, 70).


"Бетис" - "Севилья" 1:1

Голы: Сусо, 48 - 0:1, Каналес (пен), 53 - 1:1

"Бетис": Браво, Эмерсон, Миранда, Руис, Манди, Лайнес, Каналес (Акуоку, 81), Руибаль (Родри, 89), Родригес, Фекир, Морон (Иглесиас, 84).

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Оливер Торрес (Эн-Несири, 46), Гудель, Окампос (Алеиш Видаль, 90), Жордан (Оскар Родригес, 77), Сусо (Мунир, 77), де Йонг (Ракитич, 46).


"Хетафе" - "Вальядолид" 0:1

Гол: Вейсман, 37 - 0:1

"Хетафе": Яньес, Оливера (Патрик, 81), Джене, Суарес, Ньом (Портильо, 46), Максимович (Тимор, 66), Кукурелья, Арамбарри, Кабако, Анхель Родригес, Мата.

"Вальядолид": Масип, Эль-Ямик, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Перес, Кике Перес (Гвардиола, 84), Тони Вилья (Плано, 72), Меса (Санчес, 89), Сан-Эметерио, Жота (Эрвиас, 72), Вейсман (Алькарас, 84).

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5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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