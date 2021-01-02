"Брайтон" и "Вулверхэмптон" завершили матч результативной ничьей

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"Брайтон" и "Вулверхэмптон" завершили матч результативной ничьей

В рамках 17-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", а "Кристал Пэлас" обыграл "Шеффилд".

"Кристал Пэлас" - "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Шлупп, 4 - 1:0, Эзе, 45 - 2:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Томкинс, Митчелл, Шлупп (Эзе, 40), Макартур, Куяте, Таунсенд, Миливоевич (Ридевалд, 90), Заа, Бентеке (Айю, 48).

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Богл, Башем, Стивенс, Ампаду, Норвуд, Осборн (Хэкфорд, 80), Флек, Иган, Макголдрик, Муссе (Брюстер, 61).         


"Брайтон" - "Вулверхэмптон" 3:3

Голы: Коннолли, 13 - 1:0, Саисс, 19 - 1:1, Берн (аг), 34 - 1:2, Рубен Невеш (пен), 44 - 1:3, Мопе (пен), 46 - 2:3, Данк, 70 - 3:3

"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Берн (Лаллана, 69), Уайт, Биссума (Проппер, 46), Марч, Троссард, Уэбстер, Мопе, Коннолли (Зекири, 46).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Аит-Нури, Семеду, Коуди, Саисс, Моутинью, Рубен Невеш, Траоре, Витинья (Килмен, 64), Нету, Фабиу Силва (Отасоуи, 87).

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