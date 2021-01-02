Куман высказался о зависимости "Барселоны" от Месси
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о зависимости команды от Лионеля Месси.
"Зависима ли "Барса" от Месси? Да, это уже много лет так. Его роль всегда была важной. Он всегда был готов решать исход игр. Неспроста он лучший в мире", - приводит слова Кумана AS.
В этом сезоне Месси провел 18 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три ассиста.
Напомним, что контракт 33-летнего аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.
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