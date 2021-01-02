Три российских футболиста попали в топ-50 талантов по версии УЕФА

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Три российских футболиста попали в топ-50 талантов по версии УЕФА

УЕФА представил список из 50 молодых игроков, которые могут стать открытиями 2021 года.

Отметим, что в рейтинг вошли три россиянина - Игорь Дивеев, Роман Евгеньев и Станислав Магкеев.

Также в список попали:

Тайлер Адамс (20 лет, "РБ Лейпциг");

Серхио Аррибас (19, "Реал");

Джуд Беллингем (17, "Боруссия" Д);

Амад Диалло (18, "Манчестер Юнайтед");

Роман Евгеньев (21, "Динамо");

Йенс Хеуге (21, "Милан");

Кертис Джонс (19, "Ливерпуль");

Такефуса Кубо (19, "Реал");

Станислав Магкеев (21, "Локомотив");

Даниэль Мальдини (19, "Милан");

Гиорги Мамардашвили (20, "Локомотив" Тб);

Юссуфа Мукоко (16, "Боруссия" Д);

Юнус Муса (18, "Валенсия");

Джамал Мусиала (17, "Бавария");

Педри (18, "Барселона");

Анатолий Трубин (19, "Шахтер");

Илья Забарный (18, "Динамо" Киев)

Игорь Дивеев (21, ЦСКА).

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