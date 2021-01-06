Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"

Хорватский специалист Славен Билич стал главным тренером "Бэйцзин Гоань".

Сообщается, что 52-летний хорват подписал с китайским клубом двухлетний контракт.

Билич известен по своей работе в сборной Хорватии, "Локомотиве", "Бешикташе", "Вест Хэме" и "Вест Бромвиче".

Отметим, что в минувшем сезоне китайской Суперлиги "Бэйцзин Гоань" стал бронзовым призером.

Читайте также: Большая рокировка: 10 мировых звезд, которые уже летом могут покинуть свои клубы бесплатно. | http://soccernews.ru