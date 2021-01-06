Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"

Теги бэйцзин гоаньславен билич

Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"

Хорватский специалист Славен Билич стал главным тренером "Бэйцзин Гоань".

Сообщается, что 52-летний хорват подписал с китайским клубом двухлетний контракт.

Билич известен по своей работе в сборной Хорватии, "Локомотиве", "Бешикташе", "Вест Хэме" и "Вест Бромвиче".

Отметим, что в минувшем сезоне китайской Суперлиги "Бэйцзин Гоань" стал бронзовым призером.

Читайте также: Большая рокировка: 10 мировых звезд, которые уже летом могут покинуть свои клубы бесплатно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты

ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 72
2 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 70
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 66
4 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 53
5 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 51
6 Хубеи Люйин Хубеи Люйин 30 44
7 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 41
8 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 41
9 Далянь Ифан Далянь Ифан 30 38
10 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 36
11 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 33
12 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 32
13 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 30
14 Tianjin Quanjian Tianjin Quanjian 30 25
15 Шенджен Руби Шенджен Руби 30 21
16 Шаанси Чанба Шаанси Чанба 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов