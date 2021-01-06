"Атлетико" нацелился на Муссу Дембеле

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает Foot Mercato, "матрасники" хотят подписать 24-летнего француза в январе и уже сделали запрос на его трансфер.

Отмечается, что Дембеле рассматривается в качестве альтернативы Луису Суаресу после ухода Диего Косты.

В текущем сезоне на счету Дембеле один забитый гол в 16 играх. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Читайте также: "Атлетико" заинтересован в нападающем "Реал Сосьедад" Виллиане Жозе. | http://soccernews.ru