Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах

Transfermarkt опубликовал рейтинг лучших пенальтистов 2020 года.

Первую строчку занял форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду, который реализовал 17 пенальти. В топ-3 также попали хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (15) и нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле (14).

Топ-10 пенальтистов 2020 года выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 17 голов с пенальти;

2. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 15;

3. Чиро Иммобиле ("Лацио") - 14;

4. Ромелу Лукаку ("Интер") - 10;

5-9. Андрей Крамарич ("Хоффенхайм") - 9;

5-9. Жордан Верету ("Рома") - 9;

5-9. Неймар (ПСЖ) - 9;

5-9. Лукас Окампос ("Севилья") - 9;

5-9. Лионель Месси ("Барселона") - 9;

10. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 8.

Читайте также: Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда. | http://soccernews.ru