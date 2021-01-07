Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий

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Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий

Transfermarkt изменил стоимость игроков испанской Ла Лиги.

Самым дорогим футболистом испанского чемпионата является вингер "Атлетико" Жоау Фелиш, чья стоимость оценивается в 100 миллионов евро. В топ-3 также попали голкипер "матрасников" Ян Облак (90 млн) и капитан "Барселоны" Лионель Месси (80 млн).

Топ-15 самых дорогих футболистов Ла Лиги:

1. Жоау Фелиш ("Атлетико", 100 млн евро)

2. Ян Облак ("Атлетико", 90 млн)

3-4. Лионель Месси ("Барселона", 80 млн)

3-4. Ансу Фати ("Барселона", 80 млн евро)

5-6. Тибо Куртуа ("Реал Мадрид", 75 млн)

5-6. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", 75 млн)

7-10. Федерико Вальверде ("Реал Мадрид", 70 млн)

7-10. Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад", 70 млн)

7-10. Каземиро ("Реал", 70 млн)

7-10. Рафаэль Варан ("Реал Мадрид", 70 млн)

11-12. Френки де Йонг ("Барселона", 65 млн)

11-12. Хосе Хименес ("Атлетико", 65 млн)

13-15. Сауль Ньигес ("Атлетико", 60 млн)

13-15. Коке ("Атлетико", 60 млн)

13-15. Антуан Гризманн ("Барселона", 60 млн)

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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