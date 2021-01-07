Фелиш - самый дорогой футболист Ла Лиги. Месси - третий

Transfermarkt изменил стоимость игроков испанской Ла Лиги.

Самым дорогим футболистом испанского чемпионата является вингер "Атлетико" Жоау Фелиш, чья стоимость оценивается в 100 миллионов евро. В топ-3 также попали голкипер "матрасников" Ян Облак (90 млн) и капитан "Барселоны" Лионель Месси (80 млн).

Топ-15 самых дорогих футболистов Ла Лиги:

1. Жоау Фелиш ("Атлетико", 100 млн евро)

2. Ян Облак ("Атлетико", 90 млн)

3-4. Лионель Месси ("Барселона", 80 млн)

3-4. Ансу Фати ("Барселона", 80 млн евро)

5-6. Тибо Куртуа ("Реал Мадрид", 75 млн)

5-6. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", 75 млн)

7-10. Федерико Вальверде ("Реал Мадрид", 70 млн)

7-10. Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад", 70 млн)

7-10. Каземиро ("Реал", 70 млн)

7-10. Рафаэль Варан ("Реал Мадрид", 70 млн)

11-12. Френки де Йонг ("Барселона", 65 млн)

11-12. Хосе Хименес ("Атлетико", 65 млн)

13-15. Сауль Ньигес ("Атлетико", 60 млн)

13-15. Коке ("Атлетико", 60 млн)

13-15. Антуан Гризманн ("Барселона", 60 млн)

Читайте также: "Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex. | http://soccernews.ru