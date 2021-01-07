"Тоттенхэм" может продлить аренду Бэйла

Вингер Гарет Бэйл может провести еще один сезон в "Тоттенхэме".

Как сообщает Eurosport, президент "шпор" Даниэль Леви и наставник Жозе Моуринью довольны валлийцем и клуб готов продлить аренду футболиста.

При этом "Реал" хотел бы продать Бэйла летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и выручить средства на трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

В этом сезоне Бэйл провел за "шпор" 11 игр и забил три гола.

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