Бензема высказался о суде по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий "Реала" Карим Бензема отреагировал на то, что ему придется предстать перед судом по делу о шантаже хавбека "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна.

"Так когда же маскарад, а?" - написал француз в своем инстаграме.

Напомним, что речь идет о скандале 2015 года. Тогда Бензема якобы был посредником людей, которые шантажировали Вальбуэна неким интимным видео.

Из-за произошедшего Бензема и Вальбуэна больше не получали вызов в сборную Франции.

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