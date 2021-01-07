Азар рассказал, что он хотел бы взять от Месси, Роналду и Зидана

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Азар рассказал, что он хотел бы взять от Месси, Роналду и Зидана

Вингер "Реала" Эден Азар рассказал, какие качества он хотел бы взять Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Зинедина Зидана.

"Я был хотел иметь левую ногу Месси. Жажду побеждать, которой обладает Роналду, его желание завоевывать трофеи и постоянно побеждать.

У Зидана я бы хотел взять класс. У меня он и так есть, не так ли? Однако у него было больше", - приводит слова Азара Marca.

В текущем сезоне Азар провел 8 матчей, в которых отметился двумя голами.

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