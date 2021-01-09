Озил готов покинуть "Арсенал", если клуб выплатит ему оставшуюся до конца контракта зарплату

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Озил готов покинуть "Арсенал", если клуб выплатит ему оставшуюся до конца контракта зарплату

Хавбек "Арсенала" Месут Озил готов покинуть клуб на определенных условиях.

По сведениям Daily Mail, 32-летний игрок согласен уйти, если "канониры" выплатят ему всю зарплату, которая осталась до конца его контракта. Отметим, что речь идет о сумме в размере 8 миллионов евро.

В свою очередь "Арсенал" пытается добиться компромисса с футболистом в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Озил может продолжить карьеру в "Фенербахче". Он не появлялся на поле с марта 2020 года.

Читайте также: "Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды. | http://soccernews.ru
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