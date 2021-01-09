Озил готов покинуть "Арсенал", если клуб выплатит ему оставшуюся до конца контракта зарплату
Хавбек "Арсенала" Месут Озил готов покинуть клуб на определенных условиях.
По сведениям Daily Mail, 32-летний игрок согласен уйти, если "канониры" выплатят ему всю зарплату, которая осталась до конца его контракта. Отметим, что речь идет о сумме в размере 8 миллионов евро.
В свою очередь "Арсенал" пытается добиться компромисса с футболистом в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Озил может продолжить карьеру в "Фенербахче". Он не появлялся на поле с марта 2020 года.
Читайте также: "Арсенал" не собирается платить даже часть зарплаты Озила в случае его аренды. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18