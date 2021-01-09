Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в игре против "Гранады".

Эти голы стали 10-м и 11-м для 33-летнего аргентинца в текущем розыгрыше Примеры.

Как сообщает OptaJose, Месси стал первым футболистом в истории Ла Лиги, который забивает по 10 голов на протяжении 15 сезонов кряду.

Всего в этом сезоне на счету Месси 14 голов и 4 ассиста в 20 играх.

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