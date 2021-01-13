"Спартак" назвал дату медобследования Хендрикса
Медиадиректор "Спартака" Антон Фетисов назвал дату медобследования хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса.
"Хендрикс станет футболистом "Спартака", если успешно пройдет медосмотр. Он состоится в Дубае, скорее всего, 16 января", - заявил Фетисов.
Ранее сообщалось, что трансфер Хендрикса обойдется "Спартаку" в 500 тысяч евро. Зарабатывать 25-летний голландец будет около 1,2 миллиона евро за сезон.
В текущем сезоне Хендрикс провел 16 игр, однако результативными действиями не отличился.
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