Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле

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Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле перебрался в "Атлетико".

Как сообщает сайт клуба, "матрасники" арендовали 24-летнего француза до конца сезона за 1,5 миллиона евро.

Также у испанского клуба есть право выкупа футболиста за 33,5 миллиона евро, еще пять миллионов предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, "Лион" заработает 10% от суммы последующей продажи игрока.

В этом сезоне на счету Дембеле один гол в 16 играх.

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