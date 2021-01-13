Официально: "Атлетико" арендовал Муссу Дембеле

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле перебрался в "Атлетико".

Как сообщает сайт клуба, "матрасники" арендовали 24-летнего француза до конца сезона за 1,5 миллиона евро.

Также у испанского клуба есть право выкупа футболиста за 33,5 миллиона евро, еще пять миллионов предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, "Лион" заработает 10% от суммы последующей продажи игрока.

В этом сезоне на счету Дембеле один гол в 16 играх.

Читайте также: "Арсенал" может отозвать Торрейру из "Атлетико" и отдать в аренду в Серию А. | http://soccernews.ru