Гвардиола прокомментировал победу над "Брайтоном"

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Гвардиола прокомментировал победу над "Брайтоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с "Брайтоном" (1:0).

"Понимали, что нам предстоит трудный матч. У "Брайтона" есть необходимый характер для игры в футбол. Мы качественно провели первую половину матча, имели много моментов. После того, как мы не реализовали явный момент во втором тайме, соперник был сильнее.

Нам нужны победы в таких играх. Это хороший урок для нас. И каждая игра будет такой же", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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