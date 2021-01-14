Гвардиола прокомментировал победу над "Брайтоном"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с "Брайтоном" (1:0).
"Понимали, что нам предстоит трудный матч. У "Брайтона" есть необходимый характер для игры в футбол. Мы качественно провели первую половину матча, имели много моментов. После того, как мы не реализовали явный момент во втором тайме, соперник был сильнее.
Нам нужны победы в таких играх. Это хороший урок для нас. И каждая игра будет такой же", - приводит слова Гвардиолы ВВС.
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18