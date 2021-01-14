"Хольштайн Киль" в серии пенальти выбил "Баварию" из Кубка Германии
В рамках 1/16 финала Кубка Германии "Хольштайн Киль" выбил "Баварию" из турнира.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В экстра-таймах клубы не забивали голов, а в серии пенальти сильнее оказался клуб из второй лиги.
Отметим, что в 1/8 финала "Хольштайн Киль" встретится с "Дармштадтом".
"Хольштайн Киль" - "Бавария" 2:2, по пенальти - 6:5
Голы: Гнабри, 14 - 0:1, Бартельс, 37 - 1:1, Сане, 47 - 1:2, Валь, 90 - 2:2
"Хольштайн Киль": Гелиос, Валь, ван ден Берг, Дем, Тескер (Коменда, 80), Билер (Арслан, 84), Бартельс, Ли Чжэ Сон, Меес (Резе, 77), Порат (Хауптманн, 77), Мефферт (Зерра, 84).
"Бавария": Нойер, Дэвис, Люка Эрнандес, Сарр (Павар, 85), Зюле, Сане (Дуглас Коста, 74), Толиссо (Алаба, 105), Гнабри (Рока, 90), Киммих, Мюллер, Мусиала (Левандовски, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20