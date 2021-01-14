"Хольштайн Киль" в серии пенальти выбил "Баварию" из Кубка Германии

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"Хольштайн Киль" в серии пенальти выбил "Баварию" из Кубка Германии

В рамках 1/16 финала Кубка Германии "Хольштайн Киль" выбил "Баварию" из турнира.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В экстра-таймах клубы не забивали голов, а в серии пенальти сильнее оказался клуб из второй лиги.

Отметим, что в 1/8 финала "Хольштайн Киль" встретится с "Дармштадтом".

"Хольштайн Киль" - "Бавария" 2:2, по пенальти - 6:5

Голы: Гнабри, 14 - 0:1, Бартельс, 37 - 1:1, Сане, 47 - 1:2, Валь, 90 - 2:2

"Хольштайн Киль": Гелиос, Валь, ван ден Берг, Дем, Тескер (Коменда, 80), Билер (Арслан, 84), Бартельс, Ли Чжэ Сон, Меес (Резе, 77), Порат (Хауптманн, 77), Мефферт (Зерра, 84).

"Бавария": Нойер, Дэвис, Люка Эрнандес, Сарр (Павар, 85), Зюле, Сане (Дуглас Коста, 74), Толиссо (Алаба, 105), Гнабри (Рока, 90), Киммих, Мюллер, Мусиала (Левандовски, 74).

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