"Барселона" рассматривает трех претендентов на усиление левого фланга обороны

"Барселона" намерена летом подписать левого защитника.

Как сообщает Sport.es, Хуниор Фирпо летом, скорее всего, покинет клуб, поэтому каталонцы занялись поиском футболиста, способного заменить Жорди Альбу в долгосрочной перспективе.

На данный момент в шорт-листе "Барсы" находятся Альфонсо Педраса ("Вильярреал"), Хосе Гайя ("Валенсия") и Анхелиньо ("Манчестер Сити", находится в аренде в "РБ Лейпциге").

Отмечается, что если "Барса" не поправит свое финансовое положение, то клуб может сделать ставку на собственного воспитанника Хуана Миранду, который находится в аренде в "Бетисе", или на Алехандро Бальде из "Барселоны Б".

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