Игрок "Зенита" Вендел похвастался покупкой PS5 и IPhone из 24-каратного золота

Хавбек "Зенита" Вендел поделился в инстаграме фотографиями дорогостоящих покупок.

Футболист в сторис показал фото золотых PlayStation 5 и IPhone 12, сделанные по специальному заказу компанией IDesign Gold.

Отметим, что стоимость золотого айфона оценивается примерно в полмиллиона рублей. Цена золотой приставки неизвестна.

Если верить инстаграму IDesign Gold, то обладателями золотого IPhone являются Лионель Месси, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Тьяго Сильва и другие.

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