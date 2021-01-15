Стало известно, почему "Спартак" и ЦСКА отказались от подписания Манджукича
"Спартак" и ЦСКА отказались от идет подписания хорватского форварда Марио Манджукича.
По сведениям Metaratings.ru, российские клубы не устроили финансовые запросы 34-летнего футболиста. Отмечается, что Манджукич требовал зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро за сезон плюс три миллиона евро подъемных.
На данный момент Манджукич является свободным агентом. Хорват наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус".
Последним клубом игрока был катарский "Адь-Духаиль", за который он провел 7 игр и забил один гол.
Читайте также: Манджукич отказал трём российским клубам ради "Милана". | http://soccernews.ru
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