Стало известно, почему "Спартак" и ЦСКА отказались от подписания Манджукича

"Спартак" и ЦСКА отказались от идет подписания хорватского форварда Марио Манджукича.

По сведениям Metaratings.ru, российские клубы не устроили финансовые запросы 34-летнего футболиста. Отмечается, что Манджукич требовал зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро за сезон плюс три миллиона евро подъемных.

На данный момент Манджукич является свободным агентом. Хорват наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус".

Последним клубом игрока был катарский "Адь-Духаиль", за который он провел 7 игр и забил один гол.

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