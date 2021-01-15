Французский журналист раскритиковал трансфер Пабло в "Локомотив"
Французский журналист Кристоф Монзи высказался о грядущем переходе защитника "Бордо" Пабло Насименто в "Локомотив".
"2,5 миллиона евро - это беда для "Бордо". Это один из лучших футболистов команды. Это не выгодная сделка. Мы проигрываем по всем направлениям. Пабло будет похоронен в "Локомотиве", который не занимает лидирующие позиции в РПЛ", - заявил журналист.
Ранее сообщалось, что 29-летнему игроку осталось пройти медобследование, после чего с ним будет подписано долгосрочное соглашение.
Пабло провел в составе "Бордо" 113 игр, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
Читайте также: 32 игрока "Локомотива" прилетели на сбор в Испанию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с предварительной датой выборов президента
-
"Локомотив" назвал первых двух соперников на сборах в Марбелье
-
Пражская "Спарта" хочет арендовать хавбека ЦСКА
-
"Зенит" - самый популярный российский клуб в YouTube в 2020 году
-
Нето намерен покинуть "Барселону"
-
Линекер отреагировал на завершение карьеры Руни
-
Футболисты сборной России прошли проверку на знание молодежного сленга
-
Французский журналист раскритиковал трансфер Пабло в "Локомотив"
-
"Арсенал" может переманить тренера "Вулверхэмптона"
-
Стало известно, почему "Спартак" и ЦСКА отказались от подписания Манджукича
-
Почеттино заболел коронавирусом
-
Алексей Миранчук получил в Италии новое прозвище
-
Защитник "Интера" Бастони: "Как остановить Роналду? Если бы я знал"
-
Жена Месси показала свою тренировку по боксу
-
Неймар рассказал о своем главном достоинстве
-
Игрок "Зенита" Вендел похвастался покупкой PS5 и IPhone из 24-каратного золота
-
Уткин определился со своим будущим в "Краснодаре"
-
Рэшфорд отреагировал на завершение карьеры Руни
-
"Аталанта" - об Алексее Миранчуке: "Мастер дебютов"
-
1
Месси пропустил сегодняшнюю тренировку "Барселоны"