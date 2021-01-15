Французский журналист раскритиковал трансфер Пабло в "Локомотив"

Французский журналист Кристоф Монзи высказался о грядущем переходе защитника "Бордо" Пабло Насименто в "Локомотив".

"2,5 миллиона евро - это беда для "Бордо". Это один из лучших футболистов команды. Это не выгодная сделка. Мы проигрываем по всем направлениям. Пабло будет похоронен в "Локомотиве", который не занимает лидирующие позиции в РПЛ", - заявил журналист.

Ранее сообщалось, что 29-летнему игроку осталось пройти медобследование, после чего с ним будет подписано долгосрочное соглашение.

Пабло провел в составе "Бордо" 113 игр, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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