Нето намерен покинуть "Барселону"

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Нето намерен покинуть "Барселону"

Вратарь "Барселоны" Нето определился со своим будущим.

По сведениям Goal.com, 31-летний бразилец сообщил клубу, что намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Отмечается, что голкипер недоволен количеством игрового времени.

Нето выступает за "Барсу" с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В составе каталонцев Нето провел 14 игр, из которых в пяти отстоял на ноль.

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