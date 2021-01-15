Нето намерен покинуть "Барселону"

Вратарь "Барселоны" Нето определился со своим будущим.

По сведениям Goal.com, 31-летний бразилец сообщил клубу, что намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Отмечается, что голкипер недоволен количеством игрового времени.

Нето выступает за "Барсу" с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В составе каталонцев Нето провел 14 игр, из которых в пяти отстоял на ноль.

Читайте также: "Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны". | http://soccernews.ru