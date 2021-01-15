Пражская "Спарта" хочет арендовать хавбека ЦСКА

Пражская "Спарта" проявляет интерес к хавбеку ЦСКА Кристияну Бистровичу.

По сведениям "Чемпионат", чешский клуб хочет арендовать 22-летнего хорвата с правом выкупа.

ЦСКА приобрел Бистровича в январе 2018 года за 500 тысяч евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Бистровича три забитых гола в 20 играх.

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